Caen. Calvados : à Caen, les futures orthophonistes expriment leur colère

Une petite centaine d'étudiantes en orthophonie s'est rassemblée, ce mardi 18 octobre 2016, au CHU de Caen (Calvados), afin de faire entendre leurs revendications.

"Notre situation est alarmante! Notre profession s'exerce dans différents lieux d'exercice (libéral, hôpital, structures…), mais malheureusement cela devient de plus en plus rare. Nous disparaissons du milieu hospitalier, car nos postes ne sont pas remplacés et nos salaires pas augmentés! Nous avons obtenu le grade master depuis 2013, or nous sommes rémunérés comme un bac+2 équivalant au SMIC+57€", expliquent Clémentine Buton et Anaïs Ramard, co-présidentes d'ETOC (Étudiants en orthophonie de Caen).

Une vidéo de sensibilisation déjà vue 25 000 fois

Les étudiantes dénoncent aussi "la difficulté à trouver un stage en milieu hospitalier". Pour se faire entendre, elles ont produit une vidéo qui a déjà été vue 25 000 fois.

Caen fait partie des 19 écoles d'orthophonie en France. Une nouvelle mobilisation est prévue jeudi 3 novembre 2016.

