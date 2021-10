CHERBOURG. Menace d'attentat à Cherbourg : le préfet s'explique sur la sécurité renforcée dans les écoles

La présence de nombreux militaires devant les établissements scolaires de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) ce mercredi 19 octobre 2016 a été décidée par la préfecture de la Manche.

Ainsi, le préfet Jacques Witkowski précise que "les services de police ont détecté lundi 17 octobre 2016 au soir, une rumeur non vérifiée et dont la crédibilité n'a pu être confirmée, faisant état d'une menace potentielle sur un établissement scolaire non nommé de Cherbourg-en-Cotentin". Cette rumeur, issue des réseaux sociaux, a fait l'objet de "vérifications minutieuses de la part des forces de police locales et nationales, en lien étroit avec le parquet de Cherbourg".

Tous les établissements scolaires

Il poursuit: "Bien qu'aucun élément n'ait permis de corroborer une quelconque intention, au regard de la nécessaire vigilance, le préfet de la Manche a décidé - en concertation avec le Recteur de l'Académie de Normandie - de faire procéder à une sécurisation accrue de l'ensemble des établissements scolaires de l'agglomération de Cherbourg-en-Cotentin dans un contexte de menace toujours élevée".

Pas sur Telegram

Quant à la nature du réseau social sur lequel a été postée la menace, Jacques Witkowski indique qu'il ne s'agit ni de Twitter ou Facebook, ni du service de messagerie cryptée Telegram.

