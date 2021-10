L'Agenda en Normandie : jeudi 20 octobre

MANCHE

Les Saint Sauveur du rock reviennent pour une 8ème édition à Saint Sauveur Lendelin dans la Manche ce samedi avec Mass Hysteria ou encore The Goaties. Une animation spéciale pour les enfants sera proposée samedi après-midi gratuitement. Pour la soirée concert, c'est 15€ en pré-vente et 20€ sur place. Infos sur 2sdr.fr

Le Secours Populaire Français organise une grande braderie ce samedi de 9h 30 à 12h30 dans leurs locaux au 307 Rue du Plat Chemin à Querqueville. L'occasion d'acheter à moindre coût des vêtements, du mobilier, des livres ou encore des jouets pour enfants.

Ce dimanche c'est la journée artisanat et gastronomie à Carolles en Baie du Mt St Michel. Rendez-vous à la salle des fêtes pour y retrouver 20 à 25 producteurs et artisans.

Offrez-vous une parenthèse de goût et de savoirs faires pendant toute une journée. Sur place, démonstrations d'art, dégustations et ventes des meilleurs produits régionaux.

CALVADOS

La 15ème édition du festival du film européen de Houlgate continue jusqu'à mardi prochain. Cette année encore, une sélection de films européens de tous univers, le prix du public du court métrage, des leçons de cinéma avec Youri Deschamps et un atelier de doublage et bruitage, des films pour enfants ou encore des vidéos d’art. L'occasion de découvrir des films venus de Hollande, de Grande-Bretagne, d’Italie, d’Irlande, de Scandinavie, de Pologne, de Suisse et de France bien sûr. Tous les films étrangers sont projetés en version originale sous titrée en français. Les infos sur : festival-houlgate.eu.

A quoi servent les épis ? Qui se cache sous le sable ? Pourquoi la mer monte et descend tous les jours ? Autant de secrets dévoilés lors d'une grande balade depuis la place Mermoz à Villers sur mer ce samedi de 10h à 11h30. Partez à la découverte d'un littoral surprenant de par sa biodiversité et ses paysages contrastés lors d'une visite sous le signe de la mer. Une immersion dans un milieu méconnu et pourtant riche d'enseignements.

ORNE

Tout ce week end, c'est le 12ème salon de la maquette organisé par AMO 61 à la salle polyvalente de Crulai. Rendez-vous ces samedi de 14 à 19 h et dimanche de 10 à 18 h pour découvrir de nombreux stands : autos, motos, figurines, bateaux, camions, blindes, trains..ainsi qu’une exposition Militaria sur la reconstitution d'une salle d'opération US. L'entrée est à 2,50 € ; c'est gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d'un adulte.

Chaque vacances scolaire, le département de la Vie éducative et sportive de la Ville d’Alençon propose un programme d’activités sportives appelé les Tickets Sports.

Cette opération a pour objectif de permettre aux jeunes Alençonnais, de 4 à 17 ans, de découvrir gratuitement de nouvelles activités. Le programme des animations de ces prochaines vacances est riche et varié. Les jeunes Alençonnais pourront découvrir de nombreuses activités sportives : baby-gym, badminton, basket, break dance, escalade, judo et trampoline. Les infos sur ville-alencon.fr.