Normandie. A Caen, un Centre de Karaté familial et compétitif à la fois

Né à la construction du centre sportif de La Haie-Vigné à Caen (Calvados), il y a plus de vingt ans, à la fin des années 90, sous l'impulsion des deux amis Jean-Christophe Aloe et Jean-Michel Madelaine, le CKNC est le seul club de karaté de style Shito Ryu à Caen. Il compte entre 110 et 130 membres chaque année, 25% sont des filles, 30% sont des enfants.

Karaté ou body karaté

Toujours président du club, Jean-Christophe Aloe explique : "Lors du cours pour les enfants, il y avait toujours beaucoup de parents qui restaient à côté à regarder en attendant, alors on a eu l'idée de faire un cours parents-enfants." L'avantage du karaté, c'est qu'on peut progresser quelles que soient les différences d'âge et de gabarit avec son adversaire. Le club propose aussi des cours de body karaté, une discipline où l'on effectue des mouvements de karaté en rythme sur une musique, et sans kimono !

Jean-Michel Madelaine, 6e dan, veut transmettre les valeurs du karaté

Toujours présent lui aussi, Jean-Michel Madelaine est le chef de l'enseignement. Il vient d'ailleurs d'obtenir le 6e dan, la ceinture rouge et blanche, ils ne sont que deux dans tout le Calvados à avoir ce grade. L'important pour les deux amis est de "transmettre les valeurs du karaté aux plus jeunes, il est également important qu'ils fassent du sport."

En compétition à l'Open Adidas

Grâce à une équipe d'enseignants compétents et motivés, à laquelle le dernier arrivé Régis Saule s'est déjà pleinement intégré, certains joueurs du CKNC ont atteint un bon niveau compétitif, on les verra défendre les couleurs du club à l'Open Adidas à Paris les 5 et 6 novembre prochain.

Pratique. Inscriptions toujours possibles, plus d'infos sur le site du club : www.cknc.fr/ et sur sa page Facebook : www.facebook.com/artsmartiauxcaen.cknc?fref=nf

LIRE AUSSI :