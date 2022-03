Cherbourg : on a marché sur la passerelle

C'est la fin d'un feuilleton municipal : la passerelle de Cherbourg-en-Cotentin ouvrira enfin au public samedi 15 octobre à 8h. L'ouvrage, qui enjambe le bassin du commerce, relie la place Jacques Hébert et le centre commercial Les Eléis au centre-ville historique, à deux pas de la place De Gaulle. Conçue par le même architecte que celui du pont-passerelle du Mont-Saint-Michel, la passerelle a été mise en lumière par Yann Kersalé, comme le quai Alexandre III.

