Julien Doré, le bon air des sommets

Victoire



Révélé au grand public en 2007 avec l'émission "La Nouvelle Star" après des années plus anonymes dans la musique, le chanteur à la voix sensuelle a franchi une étape avec "Love" (sorti en 2013), et son tube "Paris-Seychelles". A la clé: 400.000 albums vendus, une Victoire de la musique d'artiste de l'année en 2015 et une tournée géante de 160 concerts.

"Une victoire, ce que cela implique pour ma carrière, je n'en sais rien, mais cela a été une période magique pour moi et mon équipe. J'ai pris conscience d'un grand lien avec le public", confie à l'AFP le chanteur aux cheveux blonds longs, qui s'est offert une invité de marque, Pamela Anderson, dans son clip "Le lac".



Alpes



Solitude de fin de tournée, Paris meurtrie par les attentats. Fin 2015, Julien Doré, enfant du sud de la France exilé dans la capitale, a ressenti le besoin de se ressourcer et a mis le cap sur un chalet familial à Saint-Martin-Vésubie, commune alpine dans l'arrière-pays niçois.

"C'était important d'aller dans ce chalet, entouré de paysages et de choses qui faisaient que ma tristesse n'était pas grand-chose", explique-t-il.

Avec ses complices musiciens et son réalisateur Antoine Gaillet, il y écrit, compose et enregistre pendant des mois, loin de toute pression. Les après-midis, il s'échappe dans la montagne au guidon d'une mini-moto. Une "bulle" créatrice dont témoigne un documentaire dans la version "collector" de l'album.



Esperluette



Ce nouveau disque aux sonorités très pop, avec synthés et rythmiques électro, et aux thématiques "câlines" et romantiques, est placé sous le signe de l'esperluette (&), choisie comme titre. Un "et" pour recréer des "liens" avec la nature, les gens et ses racines familiales, selon le chanteur.

Julien Doré voulait un "titre très ouvert, qui n'enferme pas". Chaque acheteur de l'album "collector" pourra, à loisir, changer la photo de la pochette en choisissant parmi plusieurs clichés pris pendant le séjour alpin du chanteur.



Italien



Adepte des refrains en anglais, qui viennent se glisser au milieu de ses textes en français (comme dans le titre "Corail"), Julien Doré, qui a une grand-mère italienne, s'essaie cette fois à la ballade dans la langue du "Bel Paese". "Romy", écrite à l'origine en français, est le message d'un trentenaire à une petite fille de quatre ans, un "ange de demain", pour s'excuser des problèmes que sa génération va lui laisser, explique Julien Doré, fan du chanteur Lucio Battisti.



Scène



Julien Doré se lancera à partir de février dans une tournée de Zénith avec une envie retrouvée après cette parenthèse alpine, chassant toute idée de lassitude dix ans après "La Nouvelle Star".

"Le point de départ, pour moi, ce n'est pas la télévision. Ce sont mes cinq années aux Beaux-Arts, mes années de petits boulots, à bosser dans les chantiers et à jouer dans les bars. Ce n'est qu'avec la musique que je me sens compris, heureux", assure l'arrière-arrière-petit-neveu du célèbre illustrateur Gustave Doré (1832-1883).

La crise du disque permet d'ailleurs une nouvelle "effervescence rattachée à l'idée du spectacle vivant" et de la scène, estime-t-il, en citant des artistes comme Stromae, Christine and the Queens, le phénomène rap PNL ou la chanteuse Juliette Armanet, avec qui il partage un duo sur l'album.