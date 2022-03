Depeche Mode annonce un nouvel album et une tournée en 2017

La première partie du "Global Spirit Tour", du 5 mai au 23 juillet, compte 32 dates. Elle passera par 21 pays d'Europe, dont la France (Nice, Lille et Paris), la Belgique, la Hongrie, la Slovaquie, la Russie, l'Allemagne, l'Italie ou encore le Portugal, a précisé Depeche Mode lors d'une conférence de presse à laquelle se sont pressés des dizaines de journalistes du monde entier.

La tournée se poursuivra ensuite, selon des dates non encore précisées, en Amérique du Nord et du Sud.



Les artistes britanniques, icônes de la new-wave dans les années 80-90, avaient fait monter le suspense auprès de leurs fans, avec un compte à rebours affiché sur leur site officiel annonçant le rendez-vous milanais.

Depeche Mode, formé en 1979 à Basildon (Grande-Bretagne), a fait danser des générations entières sur les titres new wave "Just Can't Get enough", "People are people", "Master and Servant" ou "Strangelove".

Le groupe aux plus de 100 millions d'albums vendus a aussi connu un immense succès avec "Violator" (1990), qui comprend notamment les tubes "Personal Jesus" et "Enjoy the Silence".



Le dernier album du groupe, "Delta Machine", remontait à 2013, et était emprunt de blues, avec des synthés quasi métalliques. Il avait donné lieu lui aussi à une vaste tournée mondiale, à laquelle ont assisté plus de 2,5 millions de fans.