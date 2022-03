Les 7 mercenaires, un remake rafraîchissant

Aujourd'hui je vous parle du film Les 7 mercenaires d'Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Chris Pratt et Ethan Hawke.

Je n'avais pas encore vu le film de 1961 « les sept mercenaires » quand je suis allée voir la version 2016. J'ai donc eu un œil neuf sur le coup et je peux maintenant comparer les deux. J'ai lu ici où là que certains s'insurgeaient qu'on ose toucher à ce « film culte ». Faut-il rappeler que les sept mercenaires de John Sturges est la version western des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa de 1954 ?

Partons donc sur le fait que ce film 2016 est sa propre interprétation moderne. Hé bien ça marche ! Les divers malfrats (ou pas) engagés pour mettre fin au règne de terreur d'un riche homme d'affaires sont parfaitement campés par leurs interprètes. Le rigolo, la brute, le mystérieux, le lanceur de couteaux exotique, l'indien etc. je me suis vite attachée à eux.

Le rythme est aussi très bon. L'introduction nous permet de faire connaissance avec le méchant du film, ensuite nous assistons au recrutement des 7 mercenaires puis place à la grande bataille. Il n'y a pas de pause, pas de temps mort, j'ai bien apprécié de passer du temps au Far West dans cette histoire.

J'ai trouvé que ce film sublime la version de 1961 car il faut l'avouer, le temps est passé par là. A l'époque, le rythme des films était plutôt lent même pour un film de ce genre où une grande bataille est le point d'orgue du film. Il y a aussi des changements dans la trame de l'histoire, exit le voleur-dépouilleur de paysans et bonjour l'homme d'affaires qui veut exproprier les propriétaires par la force. La bataille est plus linéaire mais plus inventive. L'humour, les femmes et les acteurs non-blancs font leur apparition. Une diversité qui apporte indéniablement un plus dans les interactions de la bande. Une bande qu'on sent particulièrement soudée et pas seulement par le contrat, cela va au-delà.

Les 7 mercenaires est un bon western, avec une bonne bataille de cow-boys bien rythmée. On ne s'ennuie pas une seconde et on passe un bon moment avec cette bande. C'est à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.