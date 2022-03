Entrée en lice réussie au 5e tour de la Coupe de France pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole. Ils se sont imposés samedi 8 octobre sur la pelouse d'Évreux, club de CFA 2 (2-1).

Mendy crucifie

sa ville natale

L'écart de deux divisions entre les deux équipes s'est finalement fait sentir et la hiérarchie a été respectée. Les joueurs de l'agglomération rouennaise ont rapidement ouvert le score à la 18e minute grâce au natif d'Évreux Jean-Paul Mendy. À la 33ème minute, un joueur d'Évreux est expulsé, facilitant les affaires des hommes de Manu Da Costa. À la 71e minute, Jérémy Bekhechi permet à son équipe de faire le break à 2-0. La réduction du score par les Ébroiciens une minute plus tard suivie de l'expulsion de Brice Irié-Bi pour un second carton jaune à la 88e minute ne changeront rien. QRM valide sa qualification pour le tour suivant.

Bastia au menu

du championnat

Après cette parenthèse en Coupe, les joueurs de Manu Da Costa retrouvent le chemin du championnat de National avec la réception du CA Bastia vendredi 14 octobre à 20h pour le compte de la 10e journée. Alors que le club Normand occupe la 3e place à égalité de points avec le 2e Chambly, le club corse est quant à lui à la 12e position et il reste sur une défaite face aux Herbiers lors de la dernière journée. Les Normands partent donc favoris et pourraient consolider leur place sur le podium en cas de victoire.