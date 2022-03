Caen. Caen : la Ville dépense 62 000 euros dans l'espoir d'économiser sur les incivilités

Changer les habitudes et, si possible, réduire le coût engendré par les incivilités. Ce sont deux des objectifs de la campagne de communication lancée par la Ville de Caen (Calvados), mercredi 12 octobre 2016. Affichages, insertions dans la presse, vidéo sur les réseaux sociaux: la collectivité met 62 000€ sur la table, dans l'espoir de "rendre Caen encore plus propre", indique Patrick Jeannenez, adjoint au maire en charge de la qualité du cadre de vie.

.@CaenOfficiel lance une campagne de sensibilisation sur le thème de la propreté pour une ville toujours plus propre pic.twitter.com/Oayc1SNr1l — Emilie Chansel (@EChansel) October 11, 2016

En 2015, la négligence quotidienne dans la présentation des déchets, l'affichage sauvage et les tags, l'arrachage et de vols de végétaux et enfin, tout ce qui figure dans la catégorie poétiquement nommée PCV (pour pipi, caca, vomi), ont coûté 999 164 euros à la Ville.

"Marquer les esprits"

La campagne d'affichage, qui vise à "marquer les esprits" doit durer jusqu'au 15 novembre 2016. Une seconde, voirE une troisième phase, doivent être mises en place, notamment via la sensibilisation des élèves des écoles caennaises. Après quoi, la Ville ne s'interdit pas de sanctionner. Trois agents sont maintenant assermentés pour fouiller dans les poubelles mal présentées, afin d'en retrouver les propriétaires et, après avertissement, les verbaliser.

