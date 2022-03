Vos sorties concert et club ce samedi 15 octobre en Normandie

MANCHE

AC/DC près de chez vous c'est possible ! Le phénomène Riff/Raff est en concert salle Condé Espace à Condé-sur-Vire ce samedi à 20h30. Un groupe tribute to AC/DC est considéré comme l'un des meilleurs. Il totalise plusieurs centaines de concerts. Un rendez-vous pour tous les amoureux de rock qui tâche, comptez moins de 12 euros la place.

A l'Apocalypse New à Hambye c'est la Provok Party, un show sexy avec Lilou.

A l'Agrion au Moulin de Ver c'est la Yellow Party, soirée Brice de Nice avec de nombreux cadeaux.

CALVADOS

Au Point Bar de Deauville c'est Full Moon Party avec fluo body painting, déco spéciale et la fête au 7ème ciel !

Le Tiffany à Vire prépare une grande soirée années 80 avec DJ Serjo Bram's 3 fois champion de France.

Au DH Club à Subles c'est soirée Ballantine's (à consommer avec modération).

ORNE

Comme tous les samedi dès 21h30, participez à la soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne,

Au Bayokos à Alençon c'est Best Of clubbing by Bayokos avec opening à 23h.