Le Normandie Boat Show 2016 au port de Caen/Ouistreham

Pour cette 11è édition du Normandie Boat Show, la Technopole Nautique de Ouistreham-Caen la mer propose une offre de produits et de services encore très etoffée. Au programme : présentation de plus de 250 bateaux avec possibilité de les essayer dans le bassin à flot, d'en acheter neufs et d'occasion. Il y a également de nombreuses animations pour le grand public.

Eric Grammatyka, chargé de communication au micro de Wilfried pour Tendance Ouest.

Eric Grammatyka Normandie Boat Show 2016 Tendance Ouest Impossible de lire le son.

L'entrée est un don pour la SNSM, elle est gratuite pour les moins de 12 ans. Un événement avec la Région Normandie, Caen La Mer, Ouistreham Riva Bella ou encore l'ADCPO.

Toutes les infos sur normandieboatshow.com.





