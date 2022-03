Ouragan Matthew : des pompiers de Normandie à Haïti

Après le Népal l'an dernier, les Pompiers Humanitaires de Normandie (PHN) repartent pour une nouvelle mission d'urgence d'urgence en Haïti. L'association basée à Cherbourg (Manche) collabore avec les Pompiers Missions Humanitaires de la caserne de Ifs (Calvados) mais aussi Aides Actions Internationales Pompiers (AAIP) de le Drôme et Pompier International des Côtes d’Armor (PICA22).

Au total, une équipe de 9 personnes partira mercredi 12 octobre 2016 de Paris, direction La Caye, au sud-ouest de l'île d'Haïti, dévastée par l'ouragan Matthew les 4 et 5 octobre, qui a fait plus d'un millier de morts. Dirigée par un pompier de Ifs, la mission est composée de six pompiers secouristes et trois soignants : un médecin, une infirmière et une sage-femme. "A notre arrivée à Haïti en 2010 après le séisme, nous avions en effet dû intervenir sur deux accouchements" rappelle Guillaume Coué, président de PHN.

Potabilisation de l'eau, premiers secours, dégagement des voies

Après être intervenue en urgence il y a six ans, l'association avait gardé des contacts avec des Haïtiens et des expatriés et aidé à la création d'un dispensaire sur l'île. "Ces personnes nous ont alerté la semaine dernière. La communication sur place est difficile : nous faisions un point avec des contacts de l'Unicef chaque jour mais nous n'arrivons plus à les joindre depuis samedi", poursuit Guillaume Coué.

Un pompier de Cherbourg sera du voyage. Il était déjà intervenu l'an passé après le séisme au Népal, une mission lors de laquelle les pompiers normands avaient dû faire face à plusieurs répliques.

Dans leurs bagages, les pompiers français auront une station de potabilisation de l'eau, mais également du matériel de déblaiement comme des tronçonneuses, et des médicaments. "Nous sommes toujours à la recherche de dons, car une partie de notre réserve dédiée aux missions d'urgence va être entamée" précise l'association.

Pratique. Pompiers Humanitaires de Normandie - CSP Cherbourg Avenue Plymouth, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN