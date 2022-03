L'Agenda en Normandie : mercredi 12 octobre

MANCHE

AC/DC près de chez vous c'est possible ! Le phénomène Riff/Raff est en concert salle Condé Espace à Condé-sur-Vire ce samedi à 20h30. Un groupe tribute to AC/DC est considéré comme l'un des meilleurs... Il totalise plusieurs centaines de concerts. Un rendez-vous pour tous les amoureux de rock qui tâche, comptez moins de 12 euros la place.

Dimanche participez ou assistez à la 21ème édition du Triathlon des Marais depuis le quai de Caligny à Carentan. 3 épreuves sportives au programme : 6 km en kayak, 17 km à VTT, 10,5 km de course à pied. Sur place c'est aussi de nombreuses animations et la restauration possible. Inscriptions payantes au 02 33 42 74 31.

CALVADOS

A l'occasion de l'opération Octobre Rose ce samedi de 10H30 à 17h, La ligue contre le cancer de basse normandie sera à coté de la boulangerie artisanale La Maison Florent boulevard marechal Leclerc à Caen, et vendra du pain Bucheron à la coupe. L'intégralité des profits de cette vente ira naturellement à la Ligue. L'idée étant qu'un maximum de monde puisse « acheter du pain a la coupe » pour maximiser la collecte.

Participez à la Randonnée Guillaume "Bayeux la médiévale" ce samedi de 13h30 à 15h à Bayeux. Une randonnée pédestre anniversaire pour fêter les 950 ans de la Bataille d'Hastings. Vous vous élancez sur une distance de 10 km. Pensez à prévoir des vêtements adaptés à la météo, des encas et de l’eau. Infos et inscriptions sur randonnees-normandes.com.

ORNE

Le Conservatoire à Rayonnement Département de la Communauté urbaine d'Alençon propose deux coups de projecteurs sur l'oeuvre de Mozart à lAuditorium cette semaine. Une conférence gratuite et ouverte à ous sur les adaptations des partitions ce mercredi dès 18 h 30. Puis un concert de “La flûte enchantée” interprété par Trio Sérénade en compagnie du comédien-récitant ce samedi à partir de 18h, comptez entre 5 et 10 euros l'entrée.

Ce samedi participez à un atelier de danse hip hop niveau intermédiaire au quai des Arts à Argentan de 11h à 13h. Inscrivez-vous sur jazzornedanse.fr, onglet événement. C'est organisé par Fabrice Mahicka aka Faboo, danseur interprète dans de nombreuses pièces chorégraphiques avec de nombreuses compagnies, il est aussi compositeur et sound designer. C'est 15 euros la participation.