Rouen. Normandie : la préhistoire tient salon à Rouen

Cette année encore, 60 exposants seront présents au salon-exposition-vente internationale Fossiles Préhistoire et Minéraux de Rouen (Seine-Maritime), 22e du nom. Animations et expositions seront également au programme. La plus importante d'entre elles sera préhistorique. Elle aura pour thème “la journée d'un homme du néolithique”. Le préhistorien Vincent Lascour, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), conduira l'équipe de "Chalcophore", affublée pour l'occasion d'habits préhistoriques.

Cette équipe sera composée de cinq spécialistes de la poterie, de la vannerie, de la taille de silex, du travail de l'os, des parures et du polissage de la pierre. Ce sont eux en plus qui réaliseront le lot de la tombola à un euro, une hache polie complète avec son manche, sa gaine à tenon et bien sûr sa lame.

60 exposants attendus

En parallèle, une exposition consacrée à l'Acanthoceras rhotomagense, nom savant de l'ammonite de Rouen, sera montée pour la première fois. Le caractère inédit de cette présentation devrait attirer du monde, grand public comme amateurs de paléontologie. Un traditionnel chercheur d'or sera également sur place pour initier le public à manier la batée, dégager des fossiles, identifier un vrai fossile d'une contrefaçon…

Enfin, comme chaque année, le salon sera aussi l'occasion pour tous les collectionneurs de s'adonner à un de leur passe-temps favori: fouiner à la recherche de LA pièce manquante.

Salon de Rouen Fossiles-Préhistoire-Minéraux à la Halle aux Toiles. Samedi et dimanche 8 et 9 octobre 2016 (10h-19h et 10h-18h). Entrée 4€ (gratuit pour les moins de 10 ans)