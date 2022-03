Paris (AFP). Mondial-2018: France-Bulgarie, une victoire sinon rien

23 ans après le fiasco historique du 17 novembre 1993 et le dénouement cauchemardesque qui avait privé les Bleus de la Coupe du monde 1994 (défaite 2-1 au Parc des Princes), les Bulgares vont refouler le sol français.

Mais cet épisode funeste, qui a marqué toute une génération, n'a qu'un vague écho auprès des joueurs actuels, dont certains n'étaient même pas nés à l'époque. Pour Didier Deschamps et sa bande, l'Histoire importe peu, il s'agit surtout de rattraper des points perdus il y a un mois pour ne pas obstruer la route menant à la Russie.

Il est peu probable que le fantôme d'Emil Kostadinov, le bourreau des Bleus en 1993, plane au-dessus du SDF: la Bulgarie, 74e au classement Fifa, n'est plus que l'ombre de l'équipe qui avait atteint les demi-finales du Mondial-94. Les Tricolores ont eux fait du chemin depuis, marchant sur le toit du monde (1998) et du continent (2000), et leur statut actuel de vice-champion d'Europe est censé leur conférer assez de certitudes pour passer sans encombre cet obstacle, juste avant de se frotter aux Pays-Bas, lundi à Amsterdam.

Inutile de dire donc que tout autre résultat qu'une victoire ferait tache, gâchant le retour devant le public français après la cruelle défaite en prolongation en finale de l'Euro contre le Portugal (1-0) et plaçant du même coup les Bleus dans une situation très inconfortable pour la suite. Les Bulgares, pénibles vainqueurs du Luxembourg en septembre (4-3), n'ont plus les Stoichkov, Balakov, Letchkov ou Ivanov en magasin et l'équipe de France n'aurait donc aucune excuse en cas de nouvelle défaillance.

- Un duo Griezmann-Gameiro? -

Même la cascade de blessés qui a touché les Bleus ne pourrait faire office d'explication. Certes, Deschamps doit se passer des services de son avant-centre N.1 Olivier Giroud, touché au gros orteil, et Antoine Griezmann, sa carte maîtresse, se retrouve ainsi privé de son compère préféré en attaque. Mais "Grizou" ne perdra sans doute rien au change avec Kevin Gameiro, son nouvel associé à l'Atletico Madrid. Un duo qui flambe déjà en Liga.

Cinq ans après sa 2e et dernière titularisation, le 11 novembre 2011 contre les Etats-Unis (1-0) en amical, Gameiro a de fortes chances de débuter au sein d'une formation qui devrait aussi retrouver deux autres vieilles connaissance, le capitaine et gardien Hugo Lloris, blessé en septembre, et le défenseur Bacary Sagna.

Deschamps va surtout prier pour que rien n'arrive à l'un de ses deux défenseurs centraux attitrés. Derrière Raphaël Varane et Laurent Koscielny, le sélectionneur, confronté à une véritable hécatombe, a été obligé de faire appel à deux novices, Aymeric Laporte (22 ans) et Presnel Kimpembe (21 ans). Ce serait ennuyeux de devoir lancer un bizuth lundi aux Pays-Bas, a priori le principal concurrent pour la première place du groupe A et la qualification directe.

Après l'indigestion au Belarus, on attend un réveil des cadres, notamment Paul Pogba, le joueur le plus cher du monde (105 M EUR), dont les prestations font toujours débat. Sinon, attention danger.

Programme du Groupe A, celui des Bleus, dans les qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2018:

(20h45): France - Bulgarie

Luxembourg - Suède

Pays-Bas - Belarus

Déjà joués:

Bulgarie - Luxembourg 4 - 3

Belarus - France 0 - 0

Suède - Pays-Bas 1 - 1

Reste à jouer:

10/10: Belarus - Luxembourg

10/10: Pays-Bas - France

10/10: Suède - Bulgarie

11/11: France - Suède

13/11: Bulgarie - Belarus

13/11: Luxembourg - Pays-Bas

25/03/2017: Suède - Belarus

25/03: Bulgarie - Pays-Bas

25/03: Luxembourg - France

09/06: Pays-Bas - Luxembourg

09/06: Suède - France

09/06: Belarus - Bulgarie

31/08: Bulgarie - Suède

31/08: France - Pays-Bas

31/08: Luxembourg - Belarus

03/09: Belarus - Suède

03/09: Pays-Bas - Bulgarie

03/09: France - Luxembourg

07/10: Suède - Luxembourg

07/10: Belarus - Pays-Bas

07/10: Bulgarie - France

10/10: Pays-Bas - Suède

10/10: France - Belarus

10/10: Luxembourg - Bulgarie

Les 9 vainqueurs des groupes qualifiés pour la phase finale en Russie.

Les 8 meilleurs 2e joueront des barrages aller-retour, les 4 vainqueurs rejoignant la phase finale.