Rouen. Musique électro à Rouen : Petit Biscuit deviendra grand

Racontez nous comment vous êtes arrivés à la musique?

Petit Biscuit : "j'ai commencé le violoncelle à 5 ans, puis j'ai enchaîné avec le piano et la guitare très rapidement. A 13 ans, je faisais mes premières compositions. Il y a trois ou quatre ans, j'ai commencé à m'intéresser à plein de sons sur internet, du son électro comme Flume, ou du hip-hop avec J Dilla par exemple. Ça a forgé mon ouverture musicale, je trouvais ces styles nouveaux et très frais. Après ca, il y a à peine deux ans, j'ai pris mon pseudo de Petit Biscuit pour commencer à bâtir mon propre univers, un mélange entre l'électro et la musique du monde."

Comment vous est venu ce pseudo de Petit Biscuit?

P.B. : "j'ai essayé plein de pseudonymes, et aucun ne convenait vraiment. Puis je suis arrivé à Petit Biscuit, et c'est resté. Les raisons sont plutôt floues, mais disons que j'aimais bien la sonorité de l'ensemble, ca renvoyait à un univers calme, doux et sucré, qui correspond bien à ce que je souhaitais mettre en place musicalement. Et puis je cherchais un nom compréhensible en anglais, ce qui est le cas pour Petit Biscuit."

Tout s'est enchaîné très vite pour vous après.

P.B. : "Oui, je voulais au départ simplement laisser ma patte sur internet, lâcher un truc. J'ai posté mon premier son sur Soundcloud il y a deux ans. J'ai du faire 2000 ou 3000 vues, ce qui était déjà super cool. Puis j'ai enchaîné, j'ai posté de plus en plus, et le projet a vraiment explosé avec Sunset Lover. C'est réellement là où j'ai changé de dimension. Avec cette track, j'ai reçu de nombreuses propositions de maisons de disque. Je suis resté calme dans ma tête, je reste assez éloigné de ça. j'ai préféré rester en indépendant, ce qui est toujours le cas à l'heure actuelle. Je ne dis pas que je ne signerai jamais en maison de disque, mais rien ne presse."

Parlez nous de votre EP sorti en mai 2016.

P.B. : "Ce projet a mis environ six mois à être monté. Il est composé de 5 morceaux digitaux, plus une track physique. Ils sont tous originaux, sauf Sunset Lover, qui était mon projet phare jusque là. L'ensemble est un peu plus électro qu'avant, j'ai essayé d'y créer un univers faisant référence au voyage, avec une musique très visuelle. Après, il y a des inspirations différentes pour chaque morceau: Iceland est assez visuel, tandis que Jungle par exemple est plus hip-hop. Full Moon a un côté plus rêveur et renvoie au voyage."

Quelles ont été les retombées de cet EP?

P.B. : "Plutôt bonne, j'ai pu le vérifier lors de la tournée des festivals cet été. J'ai fait les Vieilles Charrues et Solidays, entre autres. C'était chargé, et surtout très inspirant qu'autant de monde se déplace pour me voir en live. Actuellement, je bosse d'ailleurs ma musique: je prépare un autre single pour bientôt, et je compte sortir après un vrai album cette fois, toujours en indépendant. C'est important pour moi de garder le contact direct avec le public, sans intermédiaire. Je réalise la production musicale tout seul, de A à Z. J'ai seulement un équipe de management réduite, un distributeur digital et un tourneur. Ça reste en famille et c'est très bien comme ca pour l'instant."

Comment gérez vous cette célébrité naissante?

P.B. : "Il y a un peu plus de regard sur moi, c'est sûr. J'essaie de pas trop y faire gaffe, de vivre le plus normalement possible. Je continue d'ailleurs à allier étude et musique, même si ça devient de plus en plus dur. On verra pour la suite."

Toutes l'actualité de Petit Biscuit, notamment ses prochaines dates de concert, sont à retrouver sur sa page Facebook.

Le clip de Sunset Lover, tourné en partie à Rouen: