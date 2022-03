Football. Les Diables Rouges du FC Rouen enchaînent les victoires en s'imposant face à Sotteville

Les Diables Rouges du FC Rouen enchaînent les victoires en s'imposant face à Sotteville C'était une belle après-midi dimanche 2 octobre 2016 pour les Diables Rouges du FC Rouen qui se sont imposés sur leur pelouse du Stade Robert Diochon face à Sotteville-lès-Rouen. Score final 4-0 pour le compte de la 4ème journée du championnat de Division d'Honneur. Sous un beau soleil Normand, les Rouennais ont maitrisé leur sujet avec deux buts par mi-temps inscrits par Stive Mendy et Diop pour un score de 2-0 à la mi-temps. Au retour du repos, Mendy va doubler et tripler son compteur sur penalty en fin de rencontre alors que le gardien Rouennais Quedeville avait quant à lui arrêter un penalty peu de temps avant celui-ci, pour une victoire nette et sans bavure 4-0. Au classement après quatre journées, les joueurs de Romain Djoubri restent donc à la 3ème place (13 points) à un point de Pacy Menilles (14 points) 2ème et à trois points du leader Gonfreville (16 points). Lors de la 5ème journée de Division d'Honneur, Les Rouges et Blancs se déplaceront sur la pelouse de Eu dimanche 16 octobre 2016.