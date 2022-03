Près des trois quarts des Français chantent au volant

La musique est le compagnon idéal des automobilistes. 88,8% en écoutant lorsqu'ils sont au volant. Une majorité (68%) choisit la radio, sinon 20,6% se crée une playlist, et 11,4% font tourner un CD. Résultat, les rythmes poussent 73% des chauffeurs à chanter.

Du côté des morceaux préférés des automobilistes, la pop s'impose comme le genre réunissant le plus de fans (39,6%). D'ailleurs le titre "Hotel California", des Eagles, est considéré comme le morceau idéal pour conduire (31,5%). "Gitano" de Kendji Girac est deuxième dans ce palmarès (17,9%), suivi par Coldplay et "Hymn for the weekend" (17,7%).



La variété française arrive en seconde position du genre musical favori pour conduire, avec 34,3% d'adeptes, devant le rock (17,1%). L'électro ne réunit que 5,6% de fans et le rap 3,5%.

A noter que les automobilistes écoutent en grande majorité la musique à son modéré (84%).

Ce sondage a été réalisé par Goldcar auprès de 450 de ses utilisateurs français en juillet et août 2016.