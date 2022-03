Caen. Calvados : ancien élu de Caen, Michel Lespagnol n'est plus

A droite, il était connu de tous. Michel Lespagnol, maire adjoint de Caen (Calvados), entre 1995 et 2008, est décédé dimanche 2 octobre 2016.

"Intransigeant avec notre socle de valeurs républicaines, il était l'une des chevilles ouvrières du mouvement gaulliste depuis de très longues années", estime Joël Bruneau, l'actuel maire de Caen.

Trésorier du parti Les Républicains

Avant d'être élu comme adjoint, Michel Lespagnol avait aussi été conseiller municipal de 1983 à 1989, puis conseiller municipal délégué de 1989 à 1995. Ce dernier avait aussi occupé les fonctions de vice-président du District (actuellement Caen la Mer) de 1995 à 2001 et était trésorier du parti Les Républicains (LR) dans le Calvados. "Nous perdons aussi un ami, un militant engagé et déterminé", souligne Pascal Allizard, sénateur du Calvados et président de la Fédération (LR) du Calvados.

