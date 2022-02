Être prêt, frais, et présentable avant d'aller au travail nécessite une organisation, et surtout du temps. Un temps passé dans la salle de bain, à déjeuner, à s'habiller... le temps nécessaire avant d'aller bosser, qu'un étude à chronométré.



"La façon de se préparer diffère selon les pays d’Europe mais les résultats montrent qu’autant les hommes que les femmes passent de plus en plus de temps à soigner leur apparence. Ils sont constamment à la recherche de solutions et de produits qui leur permettent de se préparer plus rapidement, facilement et sans stress", déclare Sabrina Creton, la responsable de cette étude.



Une étude qui révèle que... :



- La moyenne du temps passé dans la salle de bain par les européen (hommes et femme) est de 23 minutes.

- Lors d'un sortie exceptionnelle (soirée, rendez-vous galant, fêtes...), les européens mettent 40 minutes à se pomponner.

- Les femmes espagnoles sont les plus rapides à se préparer. Même si on les connait toutes pimpantes et charmantes, elle prennent seulement 17 minutes le matin pour se préparer.

- Les femmes russes sont plus longues : 67 minutes !

- Les françaises... : 24 jours, 7 heures, et 40 minutes sur une année, soit : ... 95 minutes par jour ! C'est la durée moyenne du temps passé pour se préparer par une femme, en France.

- Pour les hommes français : celà représente 36 minutes en moyenne par jour.



Un temps qui s'explique par :



- Un réveil difficile (comptez bien 5-10 minutes)... il faut souvent plusieurs sonneries de réveil pour se mettre hors du lit.

- 12 à 16 minutes sous la douche (Les français sont plus adeptes de la douche le matin plutôt que le soir)

- Pour les femmes : sèche cheveux et maquillage (près de 10 minutes)

- 5 à 6 minutes pour choisir ses vêtements (les hommes auraient tendance à choisir leurs vêtements la veille)

- 12 minutes pour déjeuner

- Du temps pour les autres… Ils sont peu (12%), mais quelques parents prennent du temps par moment pour jouer avec leurs enfants... Et 5% des couples s'accordent aussi un câlin sous la couette... Ce qui rallonge la moyenne.

- … et du temps aussi pour soi : Smartphone, Mail, Radio, Journal, Télévision, un peu de gym, d'autres commencent à travailler à la maison avant de partir au boulot...

Temps total de préparation donc : 1h14 en moyenne.