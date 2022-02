Les Beatles sont de retour avec une nouvelle chanson créée par... une intelligence artificielle

Ici, les artistes ne sont ni musiciens, ni compositeurs... mais sont informaticiens et ingénieurs. C'est à la fois bluffant, et inquiétant. Inquiétant parce que bientôt les robots seront de meilleurs compositeurs que les humains.



Sony a développé une intelligence artificielle capable de réaliser une musique très harmonieuse et cohérente, de ce que pourrait être le nouveau hit des Beatles. Créée par un algorithme qui s'appuie sur près de 13 000 partitions proche de la musique Pop-Britanique, l'ordinateur a généré une musique dans le "style Beatles", et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est épatant.



Baptisée "FlowMachines", cette intelligence artificielle a composé elle même chaque mélodie, et les a joué avec l'instrument qui lui semblait approprié. Seuls les paroles et les chants ont dû être réalisés par un humain, et c'est un français, Benoît Carré, qui a écrit le texte de "Daddy's Car".



La guitare, piano, choeurs à plusieurs voix, cloches, rythmes... Le morceau nous semble réellement tout droit sorti des années 60 !



Toutefois, selon les ingénieurs, le temps où la machine remplacera l'homme dans le domaine de la culture n'est pas encore venu : « Les machines pourront surement créer, mais ne pourront pas savoir si ce qu'elles ont créé est intéressant, car elles n'ont pas de conscience. Le choix humain sera toujours primordial ».



