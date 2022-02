Le chômage augmente de +0,6% au mois d'août en Normandie

A la fin du mois d'août 2016, la Normandie comptait 175.970 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, soit sans aucune activité, soit 0,6% de plus qu'au mois de juillet (+850 personnes). Sur un an, le chômage recule de 1,2 %. En France métropolitaine, la hausse est de +1,4 % sur un mois et –0,3 % sur un an.

Dans le détail, c'est l'Orne qui voit le nombre de chômeurs augmenter le plus ces trois derniers mois avec + 1,5% d'augmentation en catégorie A, suivi du Calvados (+ 0,9%), de l'Eure (+0,7%), de la Seine-Maritime (+0,4%) et enfin de la Manche (+ 0,3%). Sur un mois, les évolutions se situent entre 0,0 % dans la Manche et +1,2 % dans

l'Eure.

Les jeunes plus touchés

Les jeunes sont les plus touchés par une hausse du chômage en catégorie A avec +1,2 % d'inscrits en août chez les plus de 25 ans. Pour les travailleurs âgés de 25 à 49 ans le taux est de +0,4 % et de +0,4% % pour ceux âgés de 50 ans ou plus.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est de 289.310 fin août 2016 en Normandie.