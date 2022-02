"On avait quelques inquiétudes", débute ce lundi 26 septembre 2016 le président de Caen Event, organisateur de la Foire de Caen, lors de la conférence de presse de bilan de cette édition. "Rendre le Mékong intéressant et populaire nous paraissait plus compliqué que la Route 66", précisait Grégory Berkovicz ce matin.

Contrairement à d'habitude, aucun chiffre ne sera connu cette année : "nous communiquerons quand ils seront sûrs et certifiés", s'excuse le président de Caen Event, se référant à des annonces contradictoires, révélées l'année dernière par Tendance Ouest. Mais tandis que l'édition 2016 se clôt aujourd'hui et après un premier week-end pluvieux, les chiffres de fréquentation s'annoncent décevants. Pour les expliquer, Caen Event évoque un climat d'insécurité global, et un concept de foire qui doit être renouvelé.

C'était déjà le constat du nouveau président de Caen Event en septembre 2014. "Nous avons commencé", tempère-t-il. "Certaines nouveautés ont d'ailleurs mieux marché que ce que nous pensions", évoquant pêle-mêle le "formidable" succès de l'Agora ou celui du Normandie électrique tour.

Les perspectives pour 2017

La Foire 2017 sera consacrée à "la France du bout du monde" ; elle prendra en compte des évolutions jugées nécessaires. "Il faut une foire de divertissement, pas seulement de commerce : les exposants doivent présenter leurs produits, en créant plus d'interactivité avec les visiteurs". Une scène extérieure sera mise en place pour développer la programmation de spectacles. Un espace des objets connectés, et un autre spécialement dédié aux enfants, sera ajouté. Enfin, une journée de l'agriculture et des produits normands va être créée, "pour développer la dimension agricole de la Foire".