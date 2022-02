Tendance Sports : 35e Duo Normand et 4e tour de Coupe de France de football en vedette !

FOOTBALL : Dès 18h hier soir, dimanche 25 septembre, Tendance Sports vous offrait tous les résultats du 4e tour de Coupe de France dans la région. Retrouvez les 15 qualifiés qui rejoindront Avranches (Nat) au tour suivant. Découvrez aussi les réactions de dirigeants heureux, Christophe Lecuyer (AF Vire, DH), Mickael Derouet (Agneaux, DSR) et Patrice Prud'homme (DHR, Ouest Cotentin)...

LA PAGE RÉSULTATS : Du handball, du basket, mais aussi du rugby et du surf au programme de cette vague de résultats du soir. Retrouvez aussi le grand angle consacré ce dimanche soir, aux Championnats d'Europe de Char à Voile qui se déroulent toute cette semaine à Bretteville/Ay (Manche).

L'INVITÉ de la SEMAINE : Dimanche prochain 2 octobre 2016, à Saint-Clair sur Elle (Manche) aura lieu le 6e Vétathlon de l'Elle, organisé par l'amicale des Sapeurs pompiers. L'occasion d'une journée de sport et de solidarité, en famille.

SPÉCIALE DUO NORMAND 2016

Votre émission Tendance sports était réalisée en direct de Marigny, ce dimanche, lieu du 35e Duo Normand de cyclisme. Retrouvez les principaux résultats mais surtout, partagez le moment offert par Anthony Delaplace (Fortunéo-Vital concept), César Bihel (HTP Auber 93), Camille Deligny (AS Monaco), les as de la route, mais aussi par Adrien Doraphé, non licencié découvrant le Duo.Retrouvez aussi les premiers bilans d'Adèle Hommet-Lelièvre et David Lesecq les organisateurs ainsi que l'interview de Geoffroy Lelièvre qui, avec son vélo couché, s'est encore approché du record général de Luc Durbridge et Sven Tuft, deux hommes qui ont signé un temps canon en 1h04'12". Un Duo malheureusement endeuillé par le décès d'un coureur anglais, renversé par une voiture suiveuse de Guernesey...

