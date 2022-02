L'Agenda en Normandie : mardi 27 septembre

MANCHE

La 14ème édition du Festival « Toute la mer sur un plateau » se tient samedi et dimanche sur le port de pêche de Granville, premier port coquillier de France.

C’est un rendez-vous incontournable pour découvrir et déguster les produits de la mer de Normandie. 60 000 visiteurs sont attendus sur le port de pêche de Granville pour cet événement avec Tendance Ouest. Le programme complet sur ville-granville.fr.

Le secours populaire Français organise une grande braderie ce mercredi de 13h à 17h et ce jeudi de 9h à 16h. L'occasion de profiter de petits prix sur vêtements, linge, maroquinerie et chaussures, jouets, livres, DVD, CD, petit électroménager ou encore vaisselle. Rendez-vous à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin.

Vendredi, retrouvez l'humoriste Didier Bénureau est au théâtre Roger Ferdinand à Saint-Lô. Il aime dresser des portraits critiques et pathétiques de ses contemporains. Il se transforme, chante, danse, joue du ukulélé et offre un panel exhaustif de la population. Rendez-vous à partir de 20h30 rue Octave-Feuillet, comptez entre 20 et 23 euros.

CALVADOS

Jeudi, retrouvez Daisy en concert au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair dès 18h. C'est un duo pop-acoustique-electro composé d’une chanteuse aux influences soul/jazz, Daisy fascine de part sa voix et sa présence a la fois douce et voluptueuse. Et Léo, ce musicien multi-instrumentiste guitares, piano, nous transporte dans ses effets sonores élégants.

En partenariat avec les commerçants du quartier de la Grande-Delle l'Ahqgd propose une foire aux greniers réservée aux particuliers à Hérouville ce samedi de 9h à 18h. Pour l'organisation de cette foire, l'inscription doit s'effectuer avant jeudi auprès de la pharmacie du quartier. Sachez tout de même qu'aucune chaise ni table ne seront fournies.

ORNE

Vendredi, rendez-vous dès 20h30 au Quai des Arts à Argentan pour retrouver Mozart Group dans le cadre de septembre musical de l'Orne. Le plus célèbre ensemble à cordes polonais revisite le répertoire de la musique classique de manière humoristique et impertinente, en surfant sur l’humour et le rire. Du talent et des idées comme s’il en pleuvait avec un sens de la comédie indéniable.

Samedi, c'est la fête de la création à la halle et la salle des fêtes à Athis Val de Rouvre. Participez à des animations comme un trivial pursuit des abeilles, un atelier de fabrication d'un hôtel à insectes par les enfants, du coloriage pour les petits. Le expo sur les abeilles et des livres consacrés à l'environnement ou encore un pique nique le midi. C'est organisé par la congrégation Frères Missionnaires Campagne.