Paris (AFP). A Paris, une "Journée sans voitures XXL" organisée par la mairie

Piétons, cyclistes et rollers sont invités à participer à cette journée, organisée de 11H00 à 18H00, sur 45% du territoire parisien, soit un territoire "cinq fois plus grand" qu'en 2015 et qui concernera les 20 arrondissements de la capitale.

650 km de chaussées seront donc fermées à la circulation, sauf celle des véhicules autorisés comme les transports en commun, les véhicules d’urgence, les taxis ou livraisons dont la vitesse sera limitée à 20 km/h.

Par ailleurs, hors de ces zones, la vitesse sera également limitée à 20 km/h.

Quelques zones, faciles à boucler et qui accueilleront des animations, dans le centre ou l'est de la capitale, seront totalement sans véhicules.

La première "Journée sans voiture" avait en septembre dernier suscité "l'engouement et permis, le temps d’une journée, de réduire fortement les émissions polluantes et les nuisances sonores", indique la Ville. Son périmètre avait été limité aux arrondissements du centre et aux bois de Vincennes et Boulogne.

Dimanche, des animations pour tous les âges seront proposées, ainsi que des "balades insolites et itinéraires balisés".

L'événement est prévu pour avoir lieu tous les ans.

D'autres villes suivent depuis l'exemple de Paris: New York a organisé en avril sa première Journée sans voiture, et Casablanca et Marrakech en ont fait de même fin mai.

La maire de Paris, qui cherche à réduire la place de la voiture en ville, a également lancé le 8 mai dernier les Champs-Elysées piétons le premier dimanche de chaque mois.

Le Conseil de Paris doit également voter lundi la piétonisation définitive des berges de Seine rive droite au coeur de Paris.