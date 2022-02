Berlin (AFP). France: les prévisions de croissance "absolument pas" remises en cause

Les prévisions de croissance économique de la France de 1,5% pour 2016 et 2017 ne sont "absolument pas" remises en cause par la révision en baisse de la croissance du deuxième trimestre, a affirmé le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin vendredi.