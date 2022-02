Orne : le président de l'Adapéi répond à la CGT

Le président de l'Apadéi de l'Orne parle de "volonté de nuire" lorsqu'il répond à la CGT départementale : la semaine dernière, le syndicat dénonçait la situation financière des activités d'entreprise adaptée, de l'association qui œuvre pour les travailleurs handicapés.

"une réelle volonté de nuire à l'association"

Pour Thierry Mathieu, "c'est une réelle volonté de nuire à l'association, et à ses dirigeants qui sont des parents bénévoles de handicapés". Le président de l'Adapéi reconnaît des difficultés financières depuis plusieurs années sur l'activité des entreprises adaptées, mais selon lui, à la fin de cette année, le déficit sera déjà divisé par deux. Il reconnait aussi que le référendum sur une participation temporaire des salariés au redressement de la situation, est un échec.

L'Adapéi, c'est 50 millions d'euros de surface financière. "L'activité entreprise adaptée, ça ne représente qu'environ 10%", explique-t-il. "On a pas attendu la CGT, on travaille sur un plan de redressement", et de citer: la remise à niveau de l'outil de production, afiner les projets de vie des personnes, renforcer l'activité commerciale, ou encore créer des marhés internes.

