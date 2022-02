Kim Kardashian dépense en moyenne 690€ de maquillage... par jour !

L'américaine affiche toujours un teint parfait ! Tant lors de ses apparitions en public, que sur ses nombreux selfies publiés sur le web. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que derrière son joli minois, il y a des heures, et des heures de travail tout les jours !



En public, elle affirme prendre 10 minutes par jour pour s'occuper d'elle... son maquilleur, lui, estime 4 heures de travail nécessaire pour atteindre la perfection quand il doit la maquiller avant ses apparitions publiques.



50 étapes sont nécessaires pour obtenir un teint parfait.



Elle a révélé récemment sur son application personnelle utiliser pas moins de 40 crèmes, blushs ou poudres sans oublier les nombreux rouge à lèvres. 10 minutes pour un maquillage en 50 étapes ? On y croit tout de suite beaucoup moins ! Entre ses crèmes et son maquillage, cela lui reviendrait à près de 770 dollars chaque jour ! Pour aller plus loin, le magazine Elle s'est amusé à calculer le montant de son budget maquillage quotidien, en ajoutant le prix des accessoires... et cela reviens à 1530 euros par jour !



Pour sa mise en beauté quotidienne, elle n'utilise presque que des marque de luxe ! Pour préparer et maquiller son visage, elle mise avant tout sur l'hydratation et affirme qu'elle leur doit son teint zéro défaut. Et c'est d'ailleurs son soin le plus coûteux :



- Sa crème hydratante de La Mer, The Perfecting Treatment, soin d'exception, coûte 240 dollars la bouteille de 50 ml.

- Viennent ensuite des lingettes démaquillantes calmantes et hydratantes signées Neutrogena, dont le prix est estimé à 8 petits dollars.

- "J'applique ensuite la base de teint Météorite de chez Guerlain. Les perles sont irisées et rendent votre peau magnifique, ça permet aussi d'harmoniser le teint", a t-elle déclaré, en référence à la base perfectrice dont le prix de vente moyen est fixé à 74 dollars.

- Un fluide embellisseur de la marque Giorgio Armani, vendu au prix de 62 dollars.

- Un enlumineur de chez Benefit, qui lui coûte 29 dollars.

- Puis l'embellisseur Crema Nuda, dont le prix de vente est fixé à 200 dollars.

- Pour camoufler ses défauts, utilise la palette Dermacolor de Kryolan, vendue au prix de 29 dollars.

- Puis la crème de camouflage extrême de la marque Make Up Forever à 34 dollars le tube.

- Ainsi qu'une crème pour le teint de la marque Becca, à 41 dollars l'unité.



... Nous n'en sommes là qu'à 9 étapes !



Si la jeune femme a toujours nié avoir subi des injections et des interventions chirurgicales, il est évident que les crèmes, le maquillage, les accessoires... ne doivent représenter qu'une petite fraction de son budget beauté... ! Il est donc certainement encore plus élevé !



