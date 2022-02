Justice : l'assassin de Guillaume, un habitant de Caen tué à 25 ans, toujours libre

C'était il y a plus de trois ans. Un jour de juin 2013 où Guillaume Bernier, un habitant de Caen (Calvados) âgé de 25 ans, rejoint quelques amis à Pont-l’Évêque (Calvados), pour passer la soirée en discothèque. Au petit matin, ce qui aurait dû n'être qu'une parenthèse de bons moments et de légèreté, vire au drame. Un individu aborde le groupe d'amis. Pour une cigarette, semble-t-il. Quelques instants plus tard, Guillaume Bernier reçoit un coup de couteau. Il ne survivra pas.

"Qu'on en termine !"

Très rapidement, un suspect est interpellé. Le jeune homme avoue les faits et est placé en détention provisoire pour violence volontaire aggravée par l'usage d'une arme ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Sept mois plus tard, il est libéré, sous contrôle judiciaire. Pour la famille de Guillaume Bernier, c'est l'effarement. Depuis, l'individu n'a toujours pas été jugé devant la cour d'assises du Calvados. Pour ses sœurs, Sandrine, Véronique, Séverine et Jenyfer, l'attente est un nouveau coup porté, ajouté à leur douleur. "Rien ne bouge", regrette l'une. "Qu'on en termine !", espère l'autre. Ecoutez-les :

Du côté de la justice, on assure qu'il n'y a dans ce "dossier" "pas de lenteur particulière". "Il devrait être examiné début 2017, au cours du premier trimestre", indique Marie Besse, magistrate en charge de la communication avec les médias.

