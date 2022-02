La sœur de Fabien Clain, djihadiste de Normandie, interpellée à Roissy

Anne Clain, sœur de l'Alençonnais Fabien Clain, la voix française de Daech, qui a notamment revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été arrêtée mardi 20 septembre 2016 en soirée, avec son second mari, Mohammed Amri, de nationalité tunisienne, et leurs quatre enfants, à leur descente de l'avion.

Son mari déféré

La famille arrivait de Turquie, d'où elle avait été expulsée après avoir vraisemblablement séjourné en Syrie. Le couple a été placé en garde à vue à la Direction générale de la sécurité intérieure. Le mari d'Anne Clain était visé par un mandat d'arrêt. Il doit être déféré ce mercredi 21 septembre.

Leur enfant le plus âgé, un mineur de 16 ans, est également entendu. Les trois autres ont pour leur part fait l'objet d'une mesure de placement.

Interpellés à la frontière turco-syrienne

Selon les enquêteurs, cette famille était partie en Syrie avec la velléité de se rendre sur le théâtre des opérations en août 2015. Ils ont été interpellés par les autorités turques un an plus tard, en juillet 2016, à la frontière turco-syrienne, et placés en rétention en Turquie avant d'être expulsés ce début de semaine, vers la France.

