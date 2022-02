Vos hits préférés de la semaine

Le classement est à nouveau chamboulé avec un nouveau podium cette semaine! Julian Perretta devient leader avec "I cry" grâce à une progression de 12 places dans le classement.

La meilleure porgression est pour le duo Clavin Harris/Rihanna "This is what you came for" qui gagne 26 places d'un seul coup! La pire dégringolade est le reflet inverse: -26 places pour Damien Lauretta et "Fall in love".

5) KUNGS This Girl (-4)

4) PINK Just Like Fire (+3)

3) ENRIQUE IGLESIAS Duele el corazon (+3)

2) JUSTIN TIMBERLAKE Can't stop the feeling (+3)

1) JULIAN PERRETTA I cry (+12)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.