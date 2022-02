L'Agenda en Normandie : jeudi 22 septembre

MANCHE

Dimanche, de 9h à 18h c'est la foire aux croûtes et à la brocante dans le centre-ville de Saint-Lô. Sur place des expositions d'artistes ainsi qu'une grande brocante, idéal pour flaner et chiner. Un événement organisé par le Rotary club de Saint-Lô. Possibilité de restauration sur place avec divers stands.

Participez à un double événement ce dimanche à Balleroy dans le parc du château au profit des Jeunes Sapeurs, pompiers de BALLEROY et des orphelins de sapeurs.

Le matin c'est la course Nature La Biardaise 3ème édition avec 3 parcours de 3,5km, 7km et 14km ainsi qu'une randonnée familiale de 7km. L'après midi : Baptême de vol captif en montgolfières ouvert à tous. Comptez 15€ le baptême sans réservation.

CALVADOS

Rendez-vous à May-sur-Orne à quelques kilomètres de Caen pour une grande foire à tout organisée par le comité des fêtes de la commune. Rendez-vous au parking des écoles publiques, rue Saint-André. L'occasion de chiner lors d'un grand vide-grenier avec restauration et buvette sur place. Pour plus d'infos, contactez le 02 31 79 98 68.

Jusqu'à dimanche c'est le 62ème salon d'automne à Caen. Rendez-vous à l'hôtel de ville Salle du Scriptorium. Retrouvez une expo avec les artistes indépendants de Basse-Normandie. En invitée d'honneur Silvia Schneider, artiste peintre. L'entrée est libre tous les jours.

ORNE

Le festival des imaginaires vous invite à sa 2ème édition à Alençon. Durant 3 jours, de vendredi à dimanche, vous pourrez parcourir les 1400m2 d'espaces de jeux pour vous arrêter où il vous plaît. L'occasion, par exemple, de participer à des tournois et des parties de jeux de rôles. Cette manifestation est gratuite, rendez-vous de vendredi soir à dimanche à la halle aux toiles et la salle Baudelaire d'Alençon.

Ce dimanche c'est le 11ème rendez-vous des véhicules anciens à Mortagne-au-Perche. Au programme : un défilé en ville de 9h30 à 10h00. Exposition-Présentation au carré du Perche de 10h00 à 17h30. Présentation à 15h15 de véhicules construits avant 1980, de véhicules d'exception ainsi qu'une bourse "miniatures"et pièces autos. Il y aura également un vide greniers et des stands animations avec restauration et buvette sur place.

Enfin la fête de la Saint-Côme est attendue samedi et dimanche à Durcet. La fête foraine battra son plein tout le week-end dans le bourg. La manifestation est couplée avec la Fête de la petite oie : l'oie se dégustera sous toutes ses formes le samedi midi et le soir, sous chapiteau. Dimanche, place au vide-greniers. Rendez-vous tout le week end près de la salle polyvalente communale.