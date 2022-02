Ligue 1: choc olympique, leader euphorique, Super Mario héroïque ?

Monaco sur sa lancée?

Rien n'arrête l'ASM en ce début de saison. Que ce soit la Ligue 1 ou l'Europe, l'équipe de Leonardo Jardim semble imbattable et son succès à Wembley contre Tottenham en C1 (2-1), mercredi, a de quoi maintenir son moral au plus haut.

Le duo Gourcuff père et fils a lui aussi plutôt bien démarré le championnat avec Rennes mais risque de passer un sale après-midi si les Monégasques maintiennent leur rythme d'enfer.

Seule ombre au tableau pour le club de la Principauté, la blessure au mollet gauche du milieu de terrain marocain Nabil Dirar, absent six semaines.

L'OM, l'heure du rachat?

La vente de l'OM à l'Américain Frank Mc Court occupe tout l'espace médiatique mais pendant ce temps, l'équipe sombre à petit feu et pointe à une piteuse 14e place, loin des rêves de grandeur de son futur propriétaire.

La venue de Lyon est peut-être l'occasion de frapper un grand coup mais elle pourrait tout aussi bien avoir des conséquences désastreuses au classement en cas d'échec. Car l'OL, qui restait sur deux défaites en L1, s'est requinqué en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb (3-0), mercredi.

Même si les supporteurs lyonnais sont interdits de déplacement à Marseille, il faudra tout de même guetter l'accueil du public du Vélodrome, un an après les incidents qui avaient émaillé la réception des Lyonnais et le retour de Mathieu Valbuena, ex-joueur de l'OM. Des projectiles avaient été lancés sur le terrain ce soir-là et une marionnette à l'effigie de l’international français avait été pendue en tribunes, provoquant une immense

Balotelli, toujours aussi show?

Le deuxième acte du show Balotelli en Ligue 1 sera-t-il aussi spectaculaire que le premier? Le fantasque attaquant italien sera une nouvelle fois la principale attraction niçoise à Montpellier, surtout après le festival réussi pour son baptême du feu et son doublé face à l'OM (3-2), qui a permis aux Aiglons de se hisser à la hauteur du leader Monaco.

La prestation de Super Mario en Europa League contre Schalke 04 (défaite 1-0, jeudi) a toutefois été quelconque et pose des questions sur son état de forme. Est-il capable d'enchaîner un 3e match en une semaine après deux saisons en pointillées à Liverpool et à l'AC Milan?

Le programme:

Joué vendredi:

Caen - Paris SG 0 - 6

Samedi:

(17h00) Monaco - Rennes

(20h00) Bordeaux - Angers

Dijon - Metz

Lorient - Lille

Nancy - Nantes

Toulouse - Guingamp

Dimanche:

(15h00) Montpellier - Nice

(17h00) Saint-Etienne - Bastia

(20h00) Marseille - Lyon