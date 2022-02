Calvin Harris dévoile le single "My Way"

Calvin Harris a posté cette semaine la pochette d'un nouveau morceau avec pour seule précision « 16th ». Les fans ont bien compris qu'il allait présenter son single incessament sous peu. Finalement c'est ce vendredi 16 septembre 2016 que le DJ dévoile son travail.

Après avoir surfé sur le succès du hit " This Is What You Came for " co-écrit par Taylor Swift et mettant en vedette Rihanna, Calvin Harris vient de dévoiler un nouveau morceau intitulé "My Way".