New York (AFP). Les tendances de la Fashion Week de New York

Voici les principales tendances de la semaine.

- La mode instantanée

La révolution avait démarré en février et s'est poursuivie ces derniers jours. Tommy Hilfiger et Ralph Lauren sont devenues les deux premiers géants de la mode à proposer des collections disponibles immédiatement à la vente.

Certains résistent encore, tels Marc Jacobs, mais le mouvement est en marche.

- La Fashion Week devient politique

Plutôt éloigné des grandes thématiques sociétales d'ordinaire, le monde de la mode a utilisé cette saison les défilés comme des manifestes.

L'artiste américain Johny Dar a présenté une collection baptisée "Jeans for Refugees", tandis que le Français Etienne Deroeux a intégré à certaines de ses pièces des morceaux de couverture de survie pour évoquer ce même thème.

Le collectif italien FTL Moda a lui fait défiler une jeune indienne défigurée à l'acide pour alerter sur ces pratiques.

- Le pouvoir des fleurs

Symbole du printemps, les fleurs ont trouvé le chemin des robes de Michael Kors et des pantalons de Ralph Lauren, entre bien d'autres.

Souvent présentes sous la forme d'imprimés, elles ont également été utilisées sous forme brodée ou en s'attaquant directement à la forme d'une manche ou au bas d'une jupe.

- Les soutiens-gorge

Beaucoup en ont fait des hauts, parfois agrémentés d'une veste, comme Michael Kors, Tory Burch ou Phillip Lim. Certains, comme Alexander Wang ont eu recours à des formes géométriques.

- Les manches très longues

Tout avait démarré du côté du streetwear, avec le Yeezy de Kanye West, le Fenti de Rihanna, ou Hood By Air. Ces manches pendantes qui recouvraient les mains interrogeaient. Aujourd'hui, elles ont été adoptées par les classiques, Vera Wang et DKNY notamment.

- Structure et construction

Plusieurs créateurs, déjà connus pour leur travail des volumes, se sont livrés à des démonstrations techniques de très haute volée pour faire vivre une jupe, une robe ou une manche. Cela été le cas de Zac Posen, de Vicky Zang et ses robes de princesse, et de l'espagnol Delpozo, peut-être le plus magistral.

- L'effet déchiré

Pour égayer des pièces, plusieurs designers ont opéré des ouvertures, souvent asymétriques, pour donner à voir, comme chez Hugo Boss et Ralph Lauren.