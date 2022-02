Open de tennis de Rouen : c'est parti pour le show !

Pour la 3e édition de l'Open de Rouen (Seine-Maritime), son directeur Charles Roche a voulu pour son tournoi un écrin exceptionnel, le Kindarena, dans le but de faire progressivement monter cette compétition comme un événement majeur du tennis français.

Tableau masculin

Chez les hommes, Jérémy Chardy ne sera pas là pour défendre son titre mais la concurrence sera rude avec trois joueurs membres du Top 100 mondial. Le controversé Benoît Paire (n°38 ATP) est tête de série n°1. Mais trois hommes pourraient bien le priver d'un titre. L'Espagnol Tommy Robredo, ancien 5e mondial aujourd'hui classé 57e, peut user ses adversaires. Paul-Henri Mathieu (n°69 ATP), chouchou du public français, a une carte à jouer. Enfin, attention à Édouard-Roger Vasselin : l'ancien 35e mondial tentera de revenir à son meilleur niveau. Deux Normands sont également de la partie : Jules Marie, finaliste l'an passé face à Chardy, et Louis Quennessen, champion de Normandie en 2015, qui a remporté les qualifications.

Tableau féminin

Chez les femmes aussi, le spectacle sera de mise. L'Espagnole Laura Pous Tio, qui a été 72e mondiale, part logiquement favorite. Mais elle doit faire attention à Manon Arcangioli (n° 384 WTA), qui compte une participation à Roland Garros en 2015, et à Kinnie Laisne (n° 854 WTA). Pour compléter le tableau final, c'est la joueuse d'Istres, Maud Vigne (-4/6) qui tentera de se faire une place dans le carré final. La première demi-finale a lieu vendredi à partir de 17h30. La seconde se déroule samedi à 14h.

À l'instar des Jeux Paralympiques, l'Open de Rouen met également en avant le tennis adapté avec l'Open International et sa finale qui aura lieu dimanche à partir de 13h, en lever de rideau des finales hommes et femmes (14h et 16h).

Le programme de ce vendredi 16 septembre 2016 :

A 17h30 : première demi-finale féminine entre Manon Arcangioli (n°410 mondiale) et Kinnie Laisné (n°854 mondiale)

1/4 de finale messieurs entre Tommy Robredo (n°57 mondial) et Jules Marie (n°40 français) A 20h30 : 1/4 de finale messieurs entre Edouard Roger-Vasselin (n°172 mondial) et Louis Quennessen (n°78 français)



Pratique. Vendredi 16 septembre 2016 dès 17h30: 6€. Samedi 17 dès 14h: 8€ et dimanche 18 septembre, les finales à partir de 13h: 8€. Pass 3 jours : 18€. La billetterie à retrouver ici.

