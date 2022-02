« Aider à la mobilité internationale des étudiants » à travers une bourse régionale, dont les premières ont été accordés mercredi 14 septembre 2016 à Rouen (Seine-Maritime). C’est une promesse de campagne de Hervé Morin, président de la Région Normandie : « Nous voulons qu’aucun projet de mobilité internationale ne soit abandonné faute de moyens, explique Hervé Morin. Nous avons triplé le budget total des anciennes Haute et Basse Normandie. Ce sont 4 milllions d’euros d’aide qui seront versés à 4000 étudiants chaque année. »

Voyager pour étudier



La plateforme d’inscription en ligne est active depuis le jeudi 1er septembre 2016. 300 demandes ont déjà été traitées, dont celles des neuf boursiers présents. Ils sont en école d’ingénieur mécanique, en pharmacie, en management, en sciences politiques, et en langues étrangères et partent en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Pologne, Slovaquie et en Chine.

La mobilité est un point essentiel dans leurs études, comme en témoigne Linda : « Je suis étudiante en 5ème année de Pharmacie. Je m’intéresse à la filière industrie. Je vais passer neuf mois en Chine, dont six en hôpital, car la Chine joue un rôle majeur en pharmaceutique. »

"Vous êtes les ambassadeurs de la Normandie"



Hervé Morin et Françoise Guégot, vice-présidente en charge de l’enseignement supérieur, ont remis une valise et un drapeau normand aux étudiants. « Ce n’est pas le drapeau qui compte, explique le président de Région, mais la fierté d’être rattaché à la Région ! Vous êtes les ambassadeurs de la Normandie à travers le monde. »

Chacun pourra se prendre en selfie avec leur drapeau, et publier sa photo sur la page Facebook de la Région. A la fin de l’année, les meilleurs clichés seront récompensés.

LIENS

Demande d'information : passmonde@normandie.fr

Dépôt de demande de bourse : https://passmonde.normandie.fr/