La voleuse de région parisienne trouve un nouveau terrain de jeu dans le Calvados

Une habitante de Joinville-le-Pont (Val de Marne) a comparu le mercredi 14 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol en récidive. Le 9 juillet 2016, la femme se rend dans un supermarché de Villers-Bocage (Calvados).

Produits de beauté dans son sac

Ayant déjà volé dans ce commerce, elle est vite repérée mettant divers produits dans son sac (sérum anti-âge, crème antirides, lotion anti-callosité, le tout de marques onéreuses) A la barre, elle explique qu'elle voulait les revendre à Joinville-le-Pont. Son casier judiciaire atteste qu'elle est coutumière de ce genres de délits, six mentions y figurent. Son dernier jugement date d'août dernier.

Elle commence à voler en 2003

Elle justifie ses actes en racontant qu'elle a commencé à voler en 2003, suite à un deuil. Elle est suivi par un psychologue et par un psychiatre. Ce qui n'ébranle pas le procureur : « Ce n'est pas une cleptomane car elle ne vole pas tout et n'importe quoi. Elle dérobe des produits chers qu'elle revend. On est plutôt dans le tableau « j'arrondis mes fins de mois ».

Deux mois de prison ferme requis

Celui-ci requiert donc deux mois de prison ferme. « Je ne veux pas aller en prison, implore-t-elle, mon mari est malade et a besoin de moi » Au final elle écope de 140h de travaux d’intérêt général à effectuer dans les 18 mois, faute de quoi ce sera deux mois de prison avec sursis. Elle doit également rembourser le supermarché pour un montant de 123 euros. « Attention, la prévient la présidente, si vous recommencez ce sera de la prison ferme ! »