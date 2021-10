Euro -19 : France - Pays-Bas (4-1)

L'équipe de France de football des moins de 19 ans a parfaitement entamé sont championnat d'Europe avec une belle victoire ce soir, dimanche 18 juillet, face aux Pays-Bas (4-1), qui comptent pourtant parmi les favoris de l'épreuve. La rencontre s'est déroulée au stade Michel d'Ornano à Caen devant un peu plus de 11 000 personnes. Les buts français ont été inscrits par Cédric Bakambu (37' et 90'), Gaël Kakuta (21') et Martins Indi (83', contre son camp). Les français occupent la première place de leur groupe, devant l'Angleterre victorieuse de l'Autriche à Flers (3-2), plus tôt dans l'après-midi. Prochain match des Bleus, mercredi 21 juillet à 18 h à Flers : France-Autriche.



