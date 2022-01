Paris (AFP). Ligue des champions: le retour de la piste aux étoiles

La Ligue des champions reprend ses droits mardi et le gratin européen va se lancer dans la course à la succession du Real Madrid de Zinédine Zidane, alors que l'épreuve-reine de l'UEFA est à l'aube de changements majeurs et d'un basculement vers une compétition de plus en plus fermée.