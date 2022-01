Des oeufs bio chaque jour de la semaine dans un distributeur au sud de Caen

Lors de la première semaine de septembre 2016, Aurélie Levasseur, exploitante agricole à Evrecy près de Caen (Calvados), a vendu 500 œufs biologiques de poules élevées en plein air, via le distributeur automatique qu'elle a installé en juin au cœur de sa commune. Pour élever ses bêtes, elle a fait une croix sur les aliments traités avec des produits phytosanitaires ou des engrais.

"Je suis ravie, les ventes ont décollé grâce à la rentrée", confie-t-elle. Grâce à la qualité de ses produits et à l'originalité de son concept, unique dans la région, aussi. "Je suis la seule à vendre des œufs bio de cette manière, mais il existe d'autres distributeurs, comme celui de légumes à Fleury-sur-Orne. C'est d'ailleurs là que j'ai eu l'idée".



Cette jeune exploitante agricole a décidé de miser sur la technologie pour assurer ses ventes en direct. Elle ne souhaitait pas devoir la gérer à sa ferme, occupée à d'autres tâches.

"C'est un outil qui correspond à la demande du consommateur d'aujourd'hui, qui souhaite être servi rapidement et à tout moment". Elle reconnaît en revanche volontiers qu'elle n'a que peu l'occasion de croiser, et donc d'échanger, avec ses clients. Pour y remédier, elle ouvrira les portes de sa ferme, le samedi 24 septembre prochain, à l'occasion de la semaine « Manger bio et local, c'est idéal ».

Pratique. Le distributeur est installé au 2, bis rue des fossés à Evrecy (Calvados). Ouvert de 7h à 21h, 7/7.