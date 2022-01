Normandie : quand les sportifs pros se mettent au rodéo et au tir à la corde [PHOTOS]

Après-midi sportif samedi 10 septembre 2016 au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Une cinquantaine de sportifs de haut niveau, issus de clubs des agglomérations de Rouen, du Havre (Seine-Maritime) et de Caen (Calvados), se sont affrontés par équipe de trois lors de la 2e édition des Jeux Normands.

Marion Lotout, Teddy Chazaly et Adrien Copado vainqueurs

Petite originalité de la compétition : les athlètes ne s'affrontent pas dans leur discipline de prédilection... Au contraire ! Concours d'aviron indoor, concours de shoot au basketball, tir à la corde, course de rosalie, ou même tir à la corde... Du grand spectacle !

A ce petit jeu, c'est l'équipe composée de Marion Lotout (athlétisme, Stade Sottevillais), Teddy Chazaly (aviron, Le Havre) et Adrien Copado (judo, Caen) qui l'a emporté devant les 15 autres équipes. Après Le Havre et Rouen, la prochaine édition devrait se dérouler à Caen (Calvados).

Photos Romain Flohic.

