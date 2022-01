L'Agenda en Normandie : mardi 13 septembre

MANCHE

Dimanche, Montgardon équitation vous invite à découvrir ses activités équestres à travers un spectacle dont les numéros sont présentés par des cavaliers et chevaux du club. Profitez d'animations de 14h à 15h30 puis de de 16h30 à 18h de baptêmes de poney et cheval. Buvette et goûter sont prévus sur place.

Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, IRQUA Normandie, Flyin chef, le musée des beaux-arts de Saint-Lô et la filière cidricole s'associent pour vous proposer une opération artistique, gustative et innovante intitulée"Les beaux-arts culinaires". De jeudi à dimanche, cinq chefs cuisiniers de la région dont deux saint-lois animeront des ateliers à destination des scolaires.

CALVADOS

A partir de jeudi rendez-vous aux 72ème Fêtes franco-hollandaises à Bayeux. Jeudi c'est "La ronde de Bayeux", une course cycliste internationale et vendredi, Aubade par la Philharmonie de Bayeux, place St Patrice, et départ en cortège vers le rond-point de Vaucelles pour la cérémonie de la flamme. Samedi à 6h au rond-point de Vaucelles, le départ de la flamme de la Liberté vers Eindhoven. C'est gratuit.

Pour le 20ème numéro du magazine culturel l'Oiseau, une soirée ouverte à tous est organisée ce jeudi à partir de 20h30 à la Fermeture Eclair quai Mitterrand à Caen. Des concerts rythmeront cet anniversaire avec l'électro de Fiodor Dream Dog.

ORNE

Dans le cadre des journées du Patrimoine samedi et dimanche, Patrimoine naturel et patrimoine culturel sont mis à l’honneur chez Flers Agglo. Toutes les animations sont gratuites. Certaines nécessitent une réservation. Profitez de ce week end pour découvrir le musée du château de Flers, le Mont de Cerisy ou encore la chapelle du Souvenir et l’église Saint-Germain. Programme sur flers-agglo.fr.

Samedi et dimanche les artistes en résidence au Haras du Pin, Morgan Livet et Laure Tetart accompagnés des agents du haras national du Pin, présentent différents numéros à cheval dans un spectacle inédit : de la technique, des numéros comiques, de l’émotion. Les représentations démarrent à 15h30.