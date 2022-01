Venise (AFP). Mostra de Venise: Lion d'Or pour "The Woman who left" du Philippin Lav Diaz

Le film philippin "The Woman who left" (La femme qui est partie), long récit en noir et blanc sur le combat d'une femme injustement accusée d'un crime, a remporté samedi le Lion d'Or du meilleur film de la 73e Mostra de Venise.