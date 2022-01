Manche : sous haute sécurité, la foire de Lessay inaugurée par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve

La foire de Lessay (Manche), c'est parti pour 3 jours ! Ce rendez-vous ancestral a été inauguré ce vendredi 9 septembre 2016, par le ministre de l'Intérieur, et élu de la Manche, Bernard Cazeneuve.

"Une foire de dix siècles d'existence ne pouvait ne pas avoir lieu", a déclaré le maire de la commune Claude Tarin à l'intention du ministre, alors que la question de son maintien s'était un temps posée.

Plus de 300 gendarmes et militaires

Lors de ces 3 jours, ce sont donc plus de 300 gendarmes et militaires qui sont mobilisés, un système de vidéosurveillance, des agents de sécurité, et le survol de la foire par deux hélicoptères, de la gendarmerie et de la sécurité civile, pour assurer la sécurité de plus de 300 000 visiteurs attendus sur ces trois jours.

"Une force présence policière qui est faite pour rassurer", a insisté Bernard Cazeneuve.

Dans un contexte terroriste accru

Bernard Cazeneuve, qui est venu dans la Manche au lendemain de l'arrestation de trois femmes âgées de 19, 23 et 39 ans, à Boussy-Saint-Antoine (Essonne) et qui projetaient un acte terroriste. Parmi les suspectes se trouvait la fille du propriétaire de la Peugeot retrouvée près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dimanche 4 septembre 2016 avec 6 boutielles de gaz à son bord. Le ministre de l'Intérieur tient à afficher calme et sérénité : "On ne mène pas une lutte contre le terrorisme avec énervement !"

Inauguration d'une caserne

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est allé ensuite inaugurer la nouvelle caserne de gendarmerie de Saint-Vaast-la-Hougue. La foire de Lessay se poursuit jusqu'à dimanche.