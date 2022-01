Frédéric Roels, directeur artistique du Théâtre des Arts de Rouen (Seine-Maritime), passionné de musique de chambre est à l'origine de ce festival qui se déroulera du jeudi 22 au dimanche 25 septembre 2016. « Il y a peu de festivals en France destinés à promouvoir ce type d'ensemble, fait-il remarquer. Pourtant, à mon sens, il exprime la quintessence de la musique. Le quatuor privilégie une certaine intimité mais il se distingue aussi par la diversité de ses formes d'expression et la contrainte liée aux timbres très voisins des instruments à cordes qui le composent. C'est pourquoi j'ai souhaité créer un temps fort baptisé Quatre x Quatre». Naturellement, c'est à la chapelle Corneille que ces concerts de musique de chambre allaient trouver leur place : ce lieu offrant une certaine proximité du public avec les artistes tout à fait propice à ce genre d'expérience musicale .

"Quatre jours, quatre instruments, quatre cordes"

Ce festival inédit concentre huit concerts en l'espace de quatre jours : « Quatre jours, quatre instruments, quatre cordes », note avec humour le violoniste de renommée Luc-Marie Aguerra. Il animera en guise d'introduction une conférence philosophico-culturelle et gratuite le mercredi 21 septembre 2016 à 18h au Théâtre des Arts. Au cours de cette conférence destinée au grand public, il nous expliquera sa façon d’appréhender le quatuor, les enjeux et l'évolution de cette forme : une bonne manière d'entamer ce festival d'exception.



Très haut niveau



Au cours de ces quatre jours, le Théâtre des Arts souhaite faire découvrir au public des formations très différentes et donne la parole à sept quatuors à cordes, une programmation complétée par un quatuor vocal. « Nous voulions faire preuve d'éclectisme mais nous avons aussi un très haut niveau d’exigence, explique Frédéric Roels. Pro Quartet est un organisme de soutien et de promotion des artistes dont le but est de transmettre le savoir-faire du quatuor à corde. C'est avec la complicité de Pro Quartet que nous avons pu établir ce programme qui réunit de prestigieux ensembles, des talents parfois très jeunes et très prometteurs comme le quatuor Zaïde ou le quatuor Arod et d'autres ensembles historiques comme le quatuor Danel qui fête ses 20 ans cette année ».



On pourra aussi bien y entendre des pièces de Haydn considéré comme le père du quartet à cordes mais aussi des œuvres de Mozart et Beethoven, des pièces romantiques et un répertoire plus contemporain ainsi que des pièces magistrales telles que La jeune fille et la mort de Schubert interprétée par le quatuor Danel, le quatuor en sol mineur de Debussy par le Quatuor VanKuijk ou le quatuor en ré majeur de César Franck par le quatuor Zaïde .



Pratique. Jeudi 22 septembre à 20h Quatuor Diotima. Vendredi 23 septembre à 20h Quatuor Cambini. Samedi 24 septembre à 14h Quatuor Van Kuijk, à 17h Quatuor Zaïde, à 20h Concert Lachrimae. Dimanche 25 septembre à 11h quatuor de l'orchestre de l'Opéra de Rouen, à 14h30 Quatuor Arod, à 17h30 Quatuor Danel. Chapelle Corneille à Rouen. Tarif pour chaque concert 5 à 25€, pass festival 85€, pass journée 40€. Réservation au 02 35 98 74 78