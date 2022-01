Rouen : il vole une valise dans une voiture et se défend d'avoir brisé la vitre

Une patrouille du bureau de police de Beauvoisine est requise place Saint-Godard à Rouen (Seine-Maritime) jeudi 8 septembre 2016 vers 12h15 pour le vol d'une valise dans une voiture à la vitre brisée. Les forces de l'ordre patrouillent dans le secteur et retrouvent, rue Morand, un homme correspondant au signalement. Il est agenouillé devant la valise dérobée et regarde ce qui s'y trouve. Il a déjà enfilé une veste et un pull trouvés à l'intérieur.

Il se défend d'avoir brisé la vitre

Le suspect, âgé de 46 ans et domicilié à Rouen, est interpellé. Ivre, il explique qu'il a dérobé la valise, mais que ce n'est pas lui, mais deux autres personnes, qui ont brisé la vitre de celle-ci. Il a été ramené à l'hôtel de police.

