Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 10 et 11 septembre

MANCHE

Vendredi et samedi c'est la 4ème édition du festival AU SON D'EUH LO à Tessy sur Vire, près de St Lô, de nombreux concerts et même pour les enfants. Des navettes sont également proposées cette année. Au programme, par exemple, Les Sales Majestés, Succes, Les Zéclopés ou encore Pierpoljak. Les infos sur ausondeuhlo.com

Ce week-end, venez prendre l'air et faire du sport lors de l'Extrême Normandie à Amayé-sur-Orne, entre Caen et Thury-Harcourt. Raid VTT, rando VTT, trail et course à pied au coeur de la Suisse Normande, toutes les infos sur xtremvtt-normandie.fr.

De vendredi à dimanche c'est la foire millénaire de la Sainte-Croix à Lessay : animaux, véhicules, bateaux, aménagement de la maison, gastronomie et une grande fête foraine avec une centaine d'attractions pour toute la famille et toutes les sensations, le tout sur 32 hectares et plus de 350 000 visiteurs chaque année.

CALVADOS

Direction Trouville-sur-Mer pour participer à la 17ème édition du festival Off Courts jusqu’à samedi. Un événement dédié au cinéma. Les Cures Marines sont investies par le marché du film destiné aux professionnels. Les salles des gouverneurs et de la plage accueillent le village du festival. Une nouvelle salle de cinéma mobile dans un camion se tient sur le parking de la mairie. En plus des différentes sélections de films français et québécois en compétition, de nombreuses activités animeront Off-courts comme des expositions, des débats et la participation à des ateliers. Plusieurs concerts rythment les soirées du festival, les infos sur off-courts.com.

Jusqu'à dimanche, c'est le 42ème festival du cinéma américain de Deauville, de nombreuses actrices, acteurs et réalisateurs sont en Normandie cette semaine. Éric ELMOSNINO, Sara FORESTIER, James FRANCO, Ana GIRARDOT, KHEIRON ou encore Daniel RADCLIFFE.

Ce dimanche 11 septembre l'équipe du S.M Caen se déplace chez nos voisins de Rennes, suivez le fil de la rencontre en direct sur tendanceouest.com, totes les actions, les buts, les meilleurs photos et les meilleurs tweets.

ORNE

Le Forum des Associations fait son grand retour ce samedi au Hall du Champ de foire d'Argentan. L’opportunité de venir découvrir la richesse associative argentanaise. Plus de 70 associations à découvrir de 10h à 18h. Sport, culture, musique, loisirs, santé, environnement, danse, social, insertion et réinsertion sociale, judiciaire… il y en aura pour tous les goûts ! Le programme sur argentan.fr.

Samedi de 14h à 18h rendez-vous au 8ème Forum des Associations à la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard. Venez retrouver et surtout découvrir l'ensemble des associations sportives et culturelles. Des démonstrations vous seront proposées, c'est organisé par la mairie de Rémalard, l'entrée est libre.

Dans le cadre du festival Transition Ecologique jusqu’au 26 novembre avec la communauté urbaine d’Alençon et dans le cadre du projet d’aménagement “Coeur de Ville”, parcourez le centre-ville d’Alençon ce jeudi pour poser des mots sur des situations. Le départ s’effectue depuis l’hôtel de ville et les inscriptions par mail à alençon@villedécouverte.fr.